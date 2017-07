Francesca Michielin: con "Vulcano" inizio un progetto esplosivo

Milano (askanews) - Un ritorno esplosivo, e si capisce già dal titolo, con un singolo quasi di rottura rispetto al passato: "Vulcano" è un assaggio del nuovo progetto musicale di Francesca Michielin, che uscirà in autunno. Un "manifesto programmatico" lo ha definito la cantante, già vincitrice di "X Factor", che esce con un video girato a Berlino da Giacomo Triglia: una serie di immagini di vita urbana in una notte di mezza estate."Il mio nuovo singolo si chiama Vulcano perché mi sento in una fase esplosiva più che di vita musicale perché sono felice che stia per iniziare un nuovo progetto di sicuro molto autentico e viscerale, magmatico e potente", ha spiegato."Vulcano" è una canzone molto diversa dal repertorio di Francesca Michielin, cantautrice e polistrumentista che punta anche su una nuova immagine, come si vede dalla copertina del singolo, realizzata con il grafico Sergio Pappalettera."È un'immagine nuova di me, molto punk rock e provocatoria, il fatto che esca la luce dagli occhi e perché impersoni io il vulcano ed è la lava che mi sento di condividere", ha sottolineato la cantante. "È una canzone che presenta sia una ritmica dance più elettronica con una cassa in quattro sia anche delle dinamiche più tribali suonate con i cajon, suonati da me come una linea di basso molto viscerale. È una canzone di sicuro up, ritmata ed energica".Singolo e album sono il frutto di un percorso in cui tappe importanti sono stati Festival di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision song contest. "L'esperienza di Sanremo ma soprattutto di Eurovision mi hanno influenzato tantissimo nella persona che sono adesso è nella scrittura del disco, ho avuto la possibilità di viaggiare tantissimo in poco tempo e di conoscere rende persone diverse da me nell'approccio culturale, linguistico, culinario e musicale. Questo mi ha aiutato tantissimo ad essere ispirata e scrivere cose nuove e diverse".Francesca Michielin ha raccontato sui social il percorso di avvicinamento a "Vulcano", dando i primi indizi e svelando la copertina su Instagram. Ha poi lanciato il nuovo canale Tumblr con il layout grafico di Myspace, in un rimando alla fine degli anni Novanta e inizio Duemila che ispira tutto il progetto musicale.