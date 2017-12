Francesco De Carlo: negli attentati a Londra salvano la birra

Roma, (askanews) - "La cosa interessante da parte loro è che c'è quella foto molto divertente durante gli attacchi di un ragazzo che scappa con la birra in mano: ed è vero, questa foto racconta molto di loro perché l'atteggiamento che hanno a Londra è 'porca miseria, un'altra cosa dentro la metropolitana, quanto ci metto per tornare a casa', loro hanno questa cosa, ci convivono, ed è interessante, è anche un modo di reagire a una cosa contro la quale non puoi fare niente, l'importante è salvare la birra": a raccontarlo Francesco de Carlo, comico romano protagonista del programma "Tutta colpa della Brexit", in onda su Rai 3 da giovedì 14 dicembre per quattro puntate in seconda serata.