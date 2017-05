Fratelli di Crozza: De Luca commenta le elezioni di Macron

Crozza/De Luca che commenta l’elezione di Macron: “Con questi presupposti anche Matteo Renzi, che di Macron è omologo, potrebbe vincere... naturalmente in Francia perché qui ormai, purtroppo, lo conoscono tutti molto bene”, per poi criticare la Giunta Raggi: “Adesso a Roma tanto è forte il tanfo all’esterno che gli automobilisti pur dotati di intieri imballaggi di Arbre Magique sono costretti ad appendere sullo specchietto pezzi di copertone in fiamme che bruciando generano un fumo che è comunque migliore di quella schifezza di miasmo insopportabile che proviene dalle strade di quella città amministrata male dai 5 Stelle che, visto l’olezzo, ormai da tutti vengono soprannominati 5 Stalle”, nel corso della puntata di Fratelli di Crozza su Nove.