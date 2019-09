Fratelli di Crozza: Gualtieri armato di chitarra :tempo novembre tasso nonna.

Maurizio Crozza diventa il ministro dell'economia Gualtieri, anzi il "ministrello Gualtieri" ,che accompagnato dalla sua inseparabile chitarra canta: " Tempo novembre e tasso nonna e zia, tutti gli euro porto via, metto l'iva anche sui soufflé"

testo canzone:

"A QUESTO PUNTO NOI POSSIAMO ANCHE SFORARE IL TRE

E POI L’EUROPA NON CI CHIEDA I COME E I PERCHÉE A QUESTO PUNTO BUONANOTTE ALL’INCERTEZZAAI PROBLEMI E ALL’AMAREZZASENTO MARIO DRAGHI ENTRARE IN MEE SENTO CRESCERE LA VOGLIA LA PAZZIANON RIMPIANGERETE TRIAMETTO L’IVA ANCHE AL 33TEMPO NOVEMBRE E TE TASSO NONNA E ZIATUTTI GLI EURO PORTO VIAMETTO L’IVA ANCHE SUI SOUFFLÉ"