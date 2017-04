Fratelli di Crozza, Renzi: "Domenica alle Primarie sarà una farsa, vinco io."

Renzi che dopo aver intrattenuto il pubblico con imitazioni tra cui quella di Emiliano e esibizioni canore ha commentato le primarie del Pd: “E’ dal 4 dicembre che mando giù, mando giù, mando giù e infatti ho preso 10 chili...vabbè, 20 toh. Tutti a dire: è fallito, deve ritirarsi, è ingrassato… non funziona più. Vi ho ascoltato in silenzio, sono stato zitto, paziente. Adesso parlo io. E dico che domenica alle Primarie sarà una farsa, vinco io, si sapeva fin dal principio e mi riprendo tutto quello che è mio. Il Partito, il Paese… il Potere. Nel giro di due mesi mi faccio una legge elettorale, caccio Gentiloni e costringo Mattarella a nuove Elezioni. A ottobre si vota e a novembre, statene certi, non sarà un bello spettacolo”