Un esilarante Crozza/ Salvini si scaglia contro l’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall’ Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare i tortellini senza carne ? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? e perché non toglierci anche l’uva dal vino, la maionese dall’insalata russa…i sacrosanti fondi russi dalla Lega che fanno parte della nostra tradizione?”