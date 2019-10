Fumetti, giochi, supereroi: torna il Lucca Comics and Games

Roma, 31 ott. (askanews) - Fino al 3 novembre torna Lucca Comics and Games. Il centro storico della città toscana si popola di appassionati di manga, fumetti, gaming e supereroi per la rassegna a loro dedicata giunta alla 53esima edizione.Videogiochi, giochi da tavolo, anteprime cinematografiche, mostre; per il 2019 il tema scelto è "Becoming Human", punto di incontro tra virtuale e reale, digitale e analogico, carne e metallo, silicio e carbonio. Tanti gli ospiti e gli appuntamenti in programma, i panel e i giochi. Dal nuovo Call of Duty: Modern Warfare a Cristina d Avena, fino a Dungeons & Dragons e alla partecipazione dell attore Joe Manganiello. E il primo novembre il più grande D&D EPIC mai organizzato in Europa.Lo scorso anno la manifestazione ha richiamato 250mila persone, di cui almeno 190mila dall'estero.