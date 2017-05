Gabbani presenta i "Tim Mtv Awards": "Una risposta al terrorismo"

Roma, (askanews) - Doppia veste, come cantante e come presentatore: Francesco Gabbani sale sul palco dei "Tim Mtv Awards 2017", in scena sabato 27 maggio a piazza del Popolo, a Roma. Una piazza che per l'occasione diventa del 'pop'."Con 'Tra Le Granite E Le Granate' canta...Francesco Gabbani. Sarà una bellissima avventura, un bellissimo evento, sono molto contento di poter partecipare in questa duplice veste a questo fantastico appuntamento. Sarà una grande avventura".Sul palco del grande evento musicale siglato Mtv, si alterneranno, oltre a Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Nina Zilli, Samuel, Levante, Michele Bravi, Paola Turci, Elodie, Lele, Gabry Ponte. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dalle 21.00 su Mtv e su Radio Italia. Occasione per rispondere agli attacchi di Manchester e dire no al terrorismo."Il messaggio è che bisogna andare avanti, noi ci saremo, ci siamo, continueremo a fare musica e a radunare più persone possibili sotto i palchi, perché la libertà di potersi divertire e gioire delle emozioni reciproche non debba mai finire. Non saranno questi accadimenti, incresciosi e ingiustificabili, a fermare la nostra voglia di condivisione musicale".Francesco Gabbani si prepara per il suo nuovo tour, che parte a metà giugno e che sbarca a Roma il 15 luglio. "Questo tour sarà emozionante, non vedo l'ora che inizi perché la dimensione live è quella che mi diverte di più, che mi appaga maggiormente perché è il momento in cui riesco ad avere un contatto vero con chi mi segue".