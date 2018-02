Hunziker: temo Sanremo, non sono così spavalda

Sanremo (askanews) - Michelle Hunziker, scelta dal direttore artistico Claudio Baglioni per condurre il Festival di Sanremo, ammette anche lei di avere paura del palco dell'Ariston, con cui è difficile confrontarsi. "Lo temo, non è che sia così spavalda, questo palco è magico quando arrivi a ridosso come in questo momento il senso di responsabilità ti arriva addosso - ha detto in conferenza stampa - sono estremamente contenta, la prima esperienza è stata undici anni fa con Pippo Baudo, è tanto moltobello e l'ho vissuta con quel cuscino di lui vicino, non abbiamo quasi provato abbiamo fatto una riunione e pensato a delle gag che non abbiamo fatto, era più spontaneo e faceva più paura, stavolta abbiamo provato tanto anche grazie al regista DuccioForzano e questo ci da più sicurezza, è un grande lusso. Durante le prove abbiamo fatto tante cose molto divertenti, ho un diario di bordo documentato, tante gaffe mie, ci siamo divertiti molto, ci saranno momenti di spettacolo inaspettati, io mi sono stupitadurante le prove che facciamo sul palco di Sanremo. Sono molto contenta e ringrazio tutti, adesso dobbiamo farlo non si può dire niente di più" ha detto la conduttrice.