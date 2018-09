I costumi di Enrico IV e del principe di Homburg all'Eliseo

Roma, (askanews) - Fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile visitare la mostra permanente della Sartoria Teatrale Farani all'Eliseo, nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario del teatro romano.Storici costumi - disposti nel foyer, dalle scale d'ingresso fino alla seconda galleria - indossati dai grandi protagonisti del teatro di Via Nazionale, come due abiti di Andrea Viotti per "Il principe di Homburg" (stagione 1982, regia Gabriele Lavia), due abiti sempre di Viotti per Don Carlos (stagione 1983-84, regia sempre di Lavia), due abiti di Vera Marzot per "Il Gabbiano" (stagione '97-'98, regia Maurizio Scaparro), due abiti di Santuzza Calì per "Se son note suoneranno" (stagione 2003, regia di Gigi Palla), un abito di Roberto Francia per "America" (stagione '99-2000, regia di Scaparro) e un altro abito di Francia per "Enrico IV (stagione '97-'98, regia di Scaparro).