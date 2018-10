I Mates testimonial ufficiali delle Tartarughe Ninja

Milano (askanews) - Le mitiche Tartarughe Ninja stanno tornando con un look completamente rinnovato e tante avvincenti storie. La nuova serie animata "Rise of the teenage mutant ninja turtles - Il destino delle Tartarughe Ninja" debutterà il 31 ottobre su Nickelodeon (Sky 605) alle ore 20:20. Poi, per tutti i mercoledì di Novembre e Dicembre, andrà in onda un episodio alle 16:40. Testimonial del ritorno delle tartarughe mutanti i Mates, il gruppo di creator più popolare d'Italia."E' una cosa di cui andare orgogliosi, siamo partiti da zero 8 anni fa prima da soli poi in gruppo e ora affiancarci a questo brand è importante. Non è un affiancamento forzato, siamo molto vicini alle tartarughe e questo ci permette di essere spontanei. Un gruppo di amici con un gruppo di amici"Amicizia e valori positivi sono gli elementi in comune tra il collettivo di Youtuber da milioni di follower e le tartarughe."Io sono stato associato a Leonardo il leader del gruppo, quello che frena i bollenti spiriti degli altri fratelli, quello meno impulsivo e più razionale. Io sono St3pNy e rappresento Raffaello il più impulsivo e determinato di tutti e mi ci ritrovo parecchio. Io sono Sasha e rappresento Michelangelo, il più burlone che scherza sempre e ama il cinema e mangiare. Io mi chiamo Salvatore, rappresento Donatello, e mi riconosco molto in lui perchè sono intelligente e mi piace risolvere i problemi"Donatello, Raffaello, Leonardo e Michelangelo saranno alle prese con il mondo misterioso che si nasconde sempre sotto le strade di New York con nuove e divertenti gag sempre nel segno dell'amore per la pizza.