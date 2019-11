I retroscena su 6 album icona della musica, di comincia con Dalla

Milano, 19 nov. (askanews) - La storia, i retroscena, le curiosità, le rivelazioni su 6 album che hanno segnato la nostra discografia raccontati direttamente dagli artisti protagonisti o dai testimoni dell'epoca, con ospiti ed esclusive esibizioni live. Arriva la terza stagione della serie 33 Giri - Italian Masters sui migliori dischi della musica italiana si comincia con un tributo al grande Lucio Dalla, a parlare è l'amico Ron."Racconto quello che è stampato col sangue dentro a quei nastri, tutto quello che è accaduto di assolutamente vero durante la registrazione di quei dischi. Parlare di queste cose riempie il cuore perchè tornano alla mente delle cose bellissime. L'eredità di Lucio è la sua unicità, Lucio non sarà mai uguale a nessuno, Le sue canzoni rimangono e sono quelle che sono lo specchio di Lucio".Un viaggio alla scoperta della musica, dal 20 novembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV Dopo quella su Lucio Dalla seguiranno puntate sugli album di Zucchero, Vinicio Capossela, Alberto Fortis ed Enzo Jannacci.