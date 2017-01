Il nuovo album di Mannarino: voglio far ballare la tristezza

Milano (askanews) - "Apriti cielo" è il disco con cui Mannarino riporta sulla scena i ritmi trascinanti e i testi evocativi della sua produzione artistica. Nove tracce inedite figlie di una ricerca musicale, arricchita dai viaggi in Sudamerica e dalle sonorità del samba."Negli ultimi anni ho sentito l'esigenza di queste fughe, di andare a cercare altro, quindi mettere in discussione tutte le mie sicurezze, anche l'apparato di valori, sociale culturale in cui vivo. Siamo tutti sulla stessa barca, ma ce la possiamo fare con uno spirito diverso, quello di cercare la trasformazione della tristezza in qualcosa d'altro".Una trasformazione che sarà al centro dei suoi concerti, al via il 25 marzo al PalaLottomatica di Roma."La cosa che vorrei fare è trasformare i concerti in piccoli carnevali dove si celebra la vita, infradito e birra in mano, Cercare la trasformazione che Vinicius de Moraes canta quando dice che il samba è una tristezza che balla, vorrei fare questo, è quello che cerco di fare da anni ma in questo disco è ancora più forte, far ballare la tristezza e farla diventare qualche altra cosa".