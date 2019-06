Roma, 11 giu. (askanews) - Ecco il nuovo trailer di "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle", il nuovo film d'animazione di Walt Disney Studios che arriverà nelle sale il 27 novembre.La squadra creativa premiata con l'Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.I compositori premiati con l Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo. La grande avventura nel Regno di Arendelle è iniziata nel 2013 con il successo mondiale "Frozen - Il Regno di Ghiaccio". Il film, vincitore di due Academy Award per il Miglior Film d Animazione e la Miglior Canzone Originale ("Let It Go"/ "All'Alba Sorgerò"), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d animazione.