Il nuovo video di TheGiornalisti: "Riccione", estate senza tempo

Roma, (askanews) - E' uscito il 21 giugno, primo giorno d estate, il singolo inedito dei Thegiornalisti: "Riccione". Il nuovo brano della band capitanata da Tommaso Paradiso punta a fare da colonna sonora all estate 2017."Riccione" coniuga sonorità vintage e contemporanee, dove la penna di Tommaso Paradiso descrive immagini e sensazioni di un estate senza tempo.Il video di "Riccione" (regia di YouNuts!), girato nell omonima località balneare, rimanda a scenari ispirati da film e serie tv culto come "Sapore di mare" e "Baywatch".I Thegiornalisti in quest'ultimo anno hanno ricevuto numerosi riconoscimenti: il Rockol Awards, il Coca Cola Onstage Awards e il Wind Music Awards come Artisti Rivelazione 2016. Il disco "Completamente Sold Out" (uscito a ottobre per Carosello) è ancora ai vertici delle chart, il singolo "Completamente" ha conquistato il disco di platino digitale, "Sold Out" il disco d'oro digitale.Dopo due date sold out a maggio al Palalottomatica di Roma e al Forum di Milano, prosegue il "Completamente Senza Estate" tour (un organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti): il 6 luglio a Ferrara (Piazza Castello), il 12 luglio a Collegno (Torino) al Flowers Festival, il 4 agosto Catania (ECS Castello Club), il 18 agosto Gallipoli (Lecce, Postepay Sound Parco Gondar), il 24 agosto a Forte dei Marmi (Lu), il 26 agosto a Chieti (Anfiteatro La Civitella), il 2 settembre all'Home Festival di Treviso.