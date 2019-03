Il Trono di Spade 8, trailer e arrivo in Italia (su Sky) dell'ultima stagione

L’ottava stagione de IL TRONO DI SPADE si mostra nel trailer ufficiale appena rilasciato. Le spettacolari immagini anticipano gli ultimi sei episodi del cult HBO atteso in contemporanea e in esclusiva per l’Italia su Sky dal 15 aprile, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Fra cruente battaglie, attesissimi e inediti confronti e tutta l’epicità a cui Il Trono di Spade ha abituato i telespettatori, le prime sequenze dell’ottava stagione svelate oggi non fanno che confermare le altissime aspettative dei fan, in febbrile attesa dei nuovi episodi da quasi due anni ormai: da quell’impressionante finale della settima stagione che – oltre alla Barriera di ghiaccio, costruita a nord di Westeros per tenere lontani gli Estranei - ha fatto crollare ogni certezza su chi potrà finalmente far suo il Trono dei Sette Regni. L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutta in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dalle 3 della notte fra il 14 e il 15 aprile.