Milano (askanews) - E' online il video di "Inverno maledetto", il nuovo singolo di Max Dedo. Il video, diretto da Slim Dogs, vede la partecipazione di Max Gazzè e Asia Argento in veste di attori .Il brano, già in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming, anticipa il nuovo disco di inediti "UN POSTO VERO", in uscita il 7 dicembre (Astralmusic/Universal Music)."Inverno maledetto" è un brano leggero e ritmato, ma allo stesso tempo malinconico che racconta di una donna ormai lontana: il pensiero fisso dell autore, che viaggia nei ricordi di un amore finito con la speranza che esso dopo "l inverno", dopo un periodo duro, possa tornare.Le immagini del video, che raccontano di azzardo, soldi, donne e vizi, riflettono perfettamente il mood pulp del singolo, che trova la sua massima espressione nel finale, ispitato ai migliori film di Sergio Corbucci e Quentin Tarantino, i miti cinematografici di Max Dedo.Ho scelto Asia perché incarna l immagine dello stile del brano - racconta il cantautore - La considero l attrice più "pulp" che abbiamo in Italia, con la sua capacità di interpretare personaggi esagerati e esasperati. Invece per quanto riguarda Gazzé - continua Dedo - considero la sua partecipazione al video un po il regalo di Max a Max, in nome della nostra liaison artistica .Inoltre, il 5 gennaio 2019 il cantautore presenterà l album al pubblico con un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alle ore 21.00.