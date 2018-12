Il video di "Shine", primo singolo della 15enne Martina Gaetano

Milano (askanews) - Da venerdì 14 dicembre è in radio "SHINE" il primo singolo di Martina Gaetano, prodotto e arrangiato da Marcello Sutera per Collettivo Funk. Martina è anche autrice della canzone insieme al chitarrista riccionese Filippo Tirincanti. "Shine" è una canzone che invita a continuare a credere nei propri sogni, anche quando nessuno intorno a te sembra intenzionato a darti fiducia. "Penso davvero che ognuno di noi abbia dentro una luce: bisogna solo avere il coraggio di lasciarla splendere e andare dritti per la propria strada, nonostante gli ostacoli che possono presentarsi lungo il cammino", ha dichiarato l'artista.Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato tra Londra e Rimini con l'esordiente regista inglese Max Benoist.Martina Gaetano è di Rimini e ha solo 15 anni. All'età di 13 anni ha provato a scrivere la sua prima canzone e da lì non ha più smesso. "Shine" è il suo primo singolo ed è prodotto e arrangiato da Marcello Sutera per Collettivo Funk.