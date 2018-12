In anteprima il video dei Soul Six "L'Amore vincerà"

Milano, 20 dic. (askanews) - In anteprima il video de "L'Amore vincerà", il nuovo singolo scritto da Carmine Granato, che anticipa il prossimo album dei Soul Six.I Soul Six in questo singolo (produzione artistica e arrangiamenti di Francesco Corvino, registrato al Bach Studio - Milano da Carlo Giardina) descrivono quel momento che tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo provato, nelle vie di un posto sconosciuto, tra le paure e le difficoltà, ma nella consapevolezza che qualunque cosa succeda, è l'amore a vincere. Questo brano anticipa l'uscita di un nuovo album prevista nel 2019. Ho pensato di veicolare questo significato tramite una melodia semplice, quasi recitata nel verso, diretta e decisa nell inciso e nel parlato - dice Carmine Granato, autore del brano - Il ritmo corale in crescendo sul finale rafforza il senso di unità e di universalità del nostro messaggio, attraverso l utilizzo della lingua inglese, rappresentando allo stesso tempo la coesione espressiva vocale che i Soul Six mettono nei propri brani .I Soul Six, formati da Giusy Visconto, Susanna Giordano, Giusy Vigliotti, Carmine Granato, Gregorio Rega e Gianluca Marrazzo (produttore), attivi da 12 anni, si sono affermati come uno dei più significativi e poliedrici gruppi vocali campani, soprattutto per la loro capacità di rinnovarsi, di attraversare con disinvoltura una molteplicità di generi musicali e di ricercare continuamente collaborazioni artistiche stimolanti con grandi artisti.