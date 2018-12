In anteprima il video di Marian Trapassi "Solo una parola"

Milano (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Marian Trapassi "Solo una parola", che racconta in modo ironico e surreale il potere delle parole e di come parole anche molto piccole e apparentemente insignificanti siano portatrici di significati universali. Nel ritornello infatti, Marian gioca con la parola "papà", parola semplicissima, ma che contiene infinite storie, di presenze e assenze.Il video è lo specchio della vena divertente che si incontra anche nel testo della canzone e ritrae dunque Marian in un'atmosfera casalinga, fatta di divertimenti e di vita quotidiana, accanto al suo alter ego, la sua parte bambina e giovanile che avevamo già incontrato nel video del primo singolo, "Futuro". Le due protagoniste ballano e si divertono sull'arrangiamento giocoso e l'atmosfera scherzosa del brano, che però nasconde, appunto, significati più profondi.