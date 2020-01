Come di consueto, il Presidente della Repubblica fa il discorso di fine anno, stabilendo i nuovi propositi

e così lo abbiamo invitato per ricevere un augurio speciale per la nuova edizione di Italia's Got Talent. Solo

alla fine ci siamo accorti che Sergio Mattarella in realtà era Dario Ballantini, uno degli imitatori più irriverenti

e amati nel panorama televisivo e teatrale