Italia's Got Talent 2020 torna su TV8. E la Candid Camera dei theShow... VIDEO

“Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, content creator e founder del canale editoriale a più voci theShow (Show Reel Media Group), vanno alla ricerca del talento nella vita reale. Per farlo, applicano lo stesso metro di giudizio di Italia's Got Talent, avvalendosi del Golden Buzzer e della formula dei "quattro si" per promuovere gli inconsapevoli concorrenti. Ne nascono esilaranti gag, imbarazzanti equivoci e divertenti malintesi al bar, al ristorante, per strada e in tintoria, realizzati in collaborazione con la squadra dei loro player Jaser, Lale, Alberto Gatto e The Aktriz. La ricerca del vero talento prosegue con la nuova edizione di Italia's Got Talent, su TV8, dal 15 gennaio, ogni mercoledì, alle ore 21.30”