Kit Harington ospite al Giffoni FIlm Festival 2017

Giffoni Valle Piana, (askanews) - Il popolare attore britannico Kit Harington, reso famoso dal ruolo di Jon Snow nella serie Tv cult "Il trono di spade", sarà ospite alla 47esima edizione del Giffoni Film Festival, il festival del cinema dedicato ai giovani che si tiene a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 14 al 27 luglio. Harington verrà insignito del Giffoni Award il 19 luglio e, oltre a giovani giurati della manifestazione, incontrerà i fan del "Trono di spade" in un esclusivo Meet the Star.Nella serie Tv, Jon Snow, della dinastia degli Stark, è un Guardiano della Notte, tornato dal regno dei morti e re di Grande Inverno. Per questo ruolo, Harington ha ricevuto la nomination ai Primetime Emmy Awards e ai Critic Choice Television Awards nel 2016. "Game of Thrones" riprenderà il prossimo 16 luglio con la settima stagione.Nel 2017 l'attore sarà in Tv anche con "Gunpowder", serie drammatica della Bbc di cui è anche produttore esecutivo.