Lady Gaga torna single. "Non ha funzionato" con Christian Carino

Roma, 20 feb. (askanews) - Lady Gaga è tornata single. La notizia impazza sui principali siti di gossip, da People a TMZ, soprattutto in vista della notte degli Oscar, a cui, a quanto pare, la pop star si presenterà tutta sola sul red carpet. È già finita la storia con Christian Carino, agente di molti personaggi dello spettacolo cinquantenne, iniziata nel 2017. Una fonte vicina alla coppia ha riferito che si sono lasciati senza "drammi", "semplicemente non ha funzionato, le relazioni a volte finiscono".Ad annunciare il fidanzamento era stata proprio Lady "Germanotta" durante un discorso all'annuale serata di gala di Elle Women in Hollywood Celebration, in cui lo aveva ringraziato pubblicamente, chiamandolo "Christian, il mio fidanzato". All'ultima cerimonia dei Grammy, però, il 10 febbraio, in molti avevano notato l'assenza del compagno, mai nominato dalla cantante neanche sul palco dopo aver ricevuto il premio per la canzone "Shallow".Lady Gaga, per la stessa canzone, cantata in coppia con Bradley Cooper nel film "A Star is born", ha vinto anche il Golden Globe ed è candidata agli Oscar, oltre a essere in nomination come miglior attrice protagonista accanto alle candidate alla vittoria Olivia Colman e Yalitza Aparicio, attrici de "La favorita" e "Roma", Glen Glose e Melissa McCarthy. Un neo, insomma, in un anno di successi.