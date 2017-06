Levante e Max Gazzè (ex) fidanzati nel video di "Pezzo di me"

Milano (askanews) - Una canzone nata nel 2010 con un titolo in inglese, "Another kiss", tenuta da allora in un cassetto per trovare oggi la sua strada in italiano e grazie alla collaborazione con Max Gazzè: si intitola "Pezzo di me" il secondo singolo di Levante estratto dall'album "Nel caos di stanze stupefacenti" uscito il 7 aprile.Il videoclip girato a Roma, nel quartiere Piccola Londra, è diretto da Stefano Poggioni: il concept del video è stato ideato dalla stessa Levante che lo interpreta insieme a Max Gazzè nei panni del suo fidanzato."Pezzo di me", unica collaborazione del disco, gioca sull'ambiguità della pronuncia per sbeffeggiare il politicamente corretto: il testo racconta del senso di smarrimento dopo un addio tra due innamorati.Levante, new entry nella giuria del talent show "X factor", è in tournée "Estate Nel Caos Tour 2017", prodotta da OTRlive, sui palchi dei principali festival e arene estive italiane.