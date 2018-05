Lo Stato Sociale: dopo il successo torniamo "solidi e compatti"

Milano, (askanews) - Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove sono arrivati secondi con "Una vita in vacanza", e nelle classifiche di vendita, Lo Stato Sociale si è preso una piccola pausa e ora riparte con un nuovo singolo e un tour di 5 date annunciate."Siamo arrivati primi nel cuore degli italiani, e il nostro elettorato è il migliore che potessimo desiderare, questo è un grande risultato per il Paese. Siamo andati ben oltre tutte le aspettative, abbiamo il 38% dei voti e puntiamo a governare. Sicuramente riusciamo a governare, siamo compatti e solidi, Mattarella ricordati degli amici" ha scherzato Bebo.Il singolo "Facile", tratto dal disco "Primati", parla dello stare bene con una persona, di prendere il meglio da chi ti sta accanto, ed elenca i paradossi, le contraddizioni e le quotidiane follie della coppia per ipotizzare una sintesi di due mondi."È un singolo che sul disco conta un featuring con Luca Carboni che invece abbiamo deciso di re interpretare per essere congrui e coerenti alla versione live che porteremo tutta l'estate" ha spiegato Checco.Il concerto sarà un "inno alla libertà", "un grande circo" con oltre due ore di musica suonata, un viaggio nel tempo lungo la storia del gruppo con una forte interazione con il pubblico. Ma come è il loro stile, i ragazzi amano scherzarci su: sicuramente Luca Carboni non sarà della partita."Ci saremo noi 5 di sicuro, 5 bei manzi, gli strumenti, Luca non viene perchè ha degli impegni, ma ci saranno le luci e il pubblico".Il tour inizia l'8 giugno al Carroponte di Milano, poi il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l'11 al Flowers Festival di Collegno, il 13 luglio al Rock in Roma e il 14 all'Eremo di Molfetta. Dopo ci sarà spazio per i progetti anche dei singoli componenti."Siamo un collettivo eclettico e variopinto, io vorrei dare seguito al romanzo uscito due anni fa" ha detto Albi."C'è un fumetto in uscita a fine ottobre per Feltrinelli" ha detto Bebo.Lodo ha smentito le indiscrezioni su una possibile partecipazione al talent show "X factor" come giudice: "Non mi hanno contattato" ha detto."Io recito in un 'Giardino dei ciliegi' torno in teatro a fare l'attore che è il mio mestiere vero'".