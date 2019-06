Matilde Gioli all'Olbia Film Network: giusto incentivare giovani

Roma, 17 giu. (askanews) - La giovane attrice Matilde Gioli ospite dell'Olbia Film Network, il festival che porta il cinema in Sardegna, fino al 23 giugno dando anche spazio al mondo dei cortometraggi con il Figari Film Fest.Ha accompagnato la proiezione del film "La casa di famiglia" opera prima di Augusto Fornari che ha ricevuto il premio come esordio cinematografico. Una commedia che racconta di quattro fratelli che quando il padre si risveglia dal coma, devono nascondergli di aver venduto la sua casa credendolo spacciato. Un film che Matilde Gioli, lanciata da "Il capitale umano" di Paolo Virzì ha definito "una chicca":"La storia e il film sono di una dolcezza e di una tenerezza particolare, è un punto di vista quello del regista molto bello e molto empatico". "E' stata veramente un'esperienza di cuore".E sul Festival di Olbia che ha visto premiare anche il regista del suo film ha aggiunto: "Io faccio parte della nuova generazione del cinema italiano, potenzialmente ci sono tanti progetti da parte di registi, attori, tanti giovani che premono per esprimersi e avere un festival il cui focus sia incentivare i giovani e dargli coraggio non fa che farmi felice".Tra i suoi progetti, svela: "Settimana prossima inizio a girare un film a Milano nella mia città, diretto da Lamberto Sanfelice, si chiamerà 'Futura' e parlerà di musica e rapporti interpersonali e familiari non facili come del resto lo sono nella vita. Sarò moglie e mamma, cosa che non sono nella realtà, quindi è bello".