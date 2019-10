Mengoni, Pannofino, Ambra, Signoris e Marcoré voci di "Klaus"

Roma, 14 ott. (askanews) - Uscirà il 15 novembre "Klaus", il primo film d'animazione di Netflix, diretto da Sergio Pablos, che accompagnerà, grandi e piccoli alla scoperta delle vere origini delle tradizioni del Natale.Svelato il cast delle voci italiane con un divertente video sui social in cui si scoprono i vari personaggi: ci sono Marco Mengoni, Francesco Pannofino, Ambra Angiolini, Carla Signoris e Neri Marcoré. Nel cast di voci originali, invece, troviamo Jason Schwartzman, JK Simmons, Norm MacDonald, Rashida Jones e Joan Cusack."Klaus" è la storia di Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, che viene spedito su un'isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Quando sta per arrendersi, trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.Mengoni dà la voce a Jesper, Pannofino è Klaus e Ambra Angiolini doppia Alva. Carla Signoris, invece, è Miss Krum, donna che tieni le redini e le tradizioni della famiglia Krum. Le buone azioni di Jesper e Klaus la spingono a prendere in considerazione nuovi strategie; mentre Neri Marcorè è Mogens, burlone del luogo e capitano di una sgangherata barca che ha trasportato molti postini sulle coste ghiacciate di Smeerensburg, e che sono poi tutti scappati lontano dal villaggio."Klaus" è nato dalla mente del co-creatore di "Cattivissimo me", Sergio Pablos, che ebbe per la prima volta l'idea del progetto nel 2010. E' stato prodotto interamente a Madrid, in Spagna, e realizzato da un team internazionale composto da alcuni dei più talentuosi disegnatori a mano provenienti da tutto il mondo. Il film introduce uno stile unico che unisce tecniche d'animazione tradizionali (disegnate a mano) con tecnologie all'avanguardia.