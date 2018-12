Ministra Trenta canta Morandi, lui la rilancia su Instagram

Roma, (askanews) - La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, si è esibita sulla note del brano di Gianni Morandi "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" per il suo contenuto di pace. Radio Rock 106.6 continua la sua opera di "coinvolgimento canoro" tra le personalità che animano l'agone politico. Questa volta è stata Elisabetta Trenta ad essere avvicinata dal karaoke reporter Dejan Cetnikovic.La ministra della Difesa si è dilettata in un evergreen della canzone d'autore italiana: "Questa canzone mi fa venire in mente il valore della pace - ha detto Trenta - un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre".L'esibizione è stata subito rilanciata dallo stesso Morandi che ha deciso di pubblicarla sulla sua pagina Instagram.