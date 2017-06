Moda Parigi, colori fluo e allegria per Sir Paul Smith

Parigi (askanews) - Una botta di colore e di allegria. La Paris Fashion Week maschile si è chiusa con la sfilata di Sir Paul Smith. Lo stilista, amante del colore e dell'allegria, è sempre capace di coniugare le provocazioni artistiche dei moderni Peter Pan a uno stile da uomo più serio e maturo. Per la primavera estate 2018 ha scelto un dandy style giovane e scanzonato, mandando in passerella capi classici abilmente mixati con dettagli fluo come il fucsia e camicie con stampe particolari abbinate a sottogiacca floreali.