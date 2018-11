Monologo Crozza: "L'unico Forum che piace è quello fatto da una calibro 9"

Il monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, è dedicato al Decreto Sicurezza e alle sue incongruenze "Se non sai l'italiano, non puoi vivere qui. Sacrosanto. Ecco Salvini con una norma così, sai quanti dei tuoi deputati perderebbero la cittadinanza?" L'artista genovese ha poi aggiunto riferendosi al recente caso di cronaca in cui un gommista di Arezzo ha sparato uccidendo un ladro " L'unico Forum che ci piace oggi è quello fatto da una calibro 9".