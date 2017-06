Nave da crociera Msc Meraviglia nuova attrazione Cinecittà World

Roma, (askanews) - Per la prima volta una nave da crociera sbarca in un parco di divertimenti. Si tratta di Msc Meraviglia, la nave da crociera più grande d Europa, che è stata "varata" a Cinecittà World, il primo Parco Italiano dedicato al Cinema e alla tv.Msc Meraviglia, infatti, si è sdoppiata e - oltre a navigare per tutto l'anno nel Mediterraneo occidentale - diventa una delle 10 nuove attrazioni di Cinecittà World del 2017."Grazie alla prua della nave che con un altezza di 10 metri svetta tra le altre attrazioni del parco, Msc Meraviglia si farà notare da tutti i visitatori del parco tematico e siamo convinti che nessuno riuscirà a resistere alla curiosità di scoprire come mai c'è una nave da crociera in un parco di divertimenti - ha commentato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere - La tentazione spingerà quindi tutti quanti a salire a bordo di MSC Meraviglia e vivere l esperienza immersiva del gioco 4D e dell Augmented Mirror che si trovano all interno dell attrazione"."Cinecittà e Msc Crociere sono due grandi marchi che diffondono da decenni lo stile Italiano nel mondo - ha aggiunto l amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini, aggiungendo - Da quest anno il nostro Parco regala ai propri ospiti 3 nuove attrazioni che usano la realtà virtuale per fare vivere loro esperienze uniche, come se si trovassero sul set di un film o a bordo di una nave, ma senza lasciare la terraferma".I visitatori, entrando nella prua della nuova attrazione si vedranno riflessi in un grande specchio, immersi in una riproduzione dettagliata della promenade interna della nave Msc Meraviglia, e potranno decidere se indossare i panni del Comandante della nave, dell executive chef o di altri membri dell equipaggio per scattarsi una foto da condividere sui propri canali social.Nel 4D Immersive Game 2 ospiti per volta, indossando i visori Samsung, si potranno cimentare in un gioco interattivo uno contro l altro all interno della nave."La novità assoluta di questo gioco è che per la prima volta i movimenti dei giocatori saranno tracciati e riprodotti all interno dei visori - ha sottolineato Andrea Guanci, direttore Marketing di Msc Crociere e ideatore del progetto - Di conseguenza, quindi, i visitatori saranno di fatto teletrasportati a bordo della nave Msc Meraviglia non solo visivamente ma anche fisicamente e sensorialmente, grazie alla ricostruzione dell ambiente con tecniche CGI ma anche a ingombri reali posti fisicamente che rispecchiano quelli riprodotti nel visore".