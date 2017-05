Nel nuovo video di Rovazzi "Volare" c'è Morandi, sotto minaccia

Roma, (askanews) - Si chiama "Volare" il terzo singolo dell irriverente Fabio Rovazzi, che a sorpresa appare accanto a un'icona della musica italiana: Gianni Morandi. Un featuring inaspettato con il "ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones".Il giovane che ha conquistato il grande pubblico, guadagnando lo scorso anno quattro dischi di platino con il tormentone "Andiamo a Comandare", decide di rapire Anna, moglie di Gianni divenuta nota nei numerosissimi post su Facebook del cantante, per obbligare il collega a fare un pezzo insieme. I due voleranno insieme, in un inedita collaborazione che contrappone due generazioni a confronto. Alla fine Morandi ritroverà la sua Anna... che gli svelerà un segreto. Non poteva mancare, inoltre, un cameo con gli amici di Rovazzi: Fedez e J-Ax.Nel videoclip la giornata comincia con un espresso firmato Lavazza, dietro Rovazzi la macchina Jolie, primo product placement in ambito musicale in Italia dell azienda torinese.