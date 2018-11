Nuova cantante e nuovo album per gli Hooverphonic

Milano (askanews) - Nuova cantante e nuovo album. Gli Hooverphonic, la band capitanata dal leader storico Alex Callier ha trovato in Luka la sua nuova voce e nuova energia."Ho fatto il coach a The Voice in Belgio e lei era una delle concorrenti della trasmissione, che poi ha vinto. Ha fatto delle performance straordinarie e ho pensato che avesse un talento incredibile per questo volevo produrre un suo lavoro, lei voleva cantare "Romantic" e dopo un po' di dubbi abbiamo deciso di darle una possibilità e poi è diventata la cantante del nostro gruppo".Dopo il successo del singolo "Romantic" in cui ha debuttato la diciottenne Luka, esce "Looking for stars", il decimo album di inediti degli Hooverphonic, una delle band di maggiore successo degli ultimi 20 anni."La prima cosa che fai quando hai una nuova cantante e farle scegliere le canzoni da eseguire, io volevo fare tre album quest'anno: una colonna sonora in stile Morricone, un disco di trip-hop e una raccolta di canzoni funky psichedeliche. Poi lei ha scelto alcuni brani da tutti e tre dischi e alla fine abbiamo fatto un album eterogeneo, in vero stile Hooverphonic".La band inizierà un tour europeo nei club, toccherà anche l'Italia, tenendo conto dell'esame di maturità di Luka come racconta Raymond Geerts"E' molto bello suonare nei piccoli club perchè hai davvero il contatto con la gente che viene a vederti e riesci a confrontarti con loro".La giovanissima cantante ha registrato le 11 tracce dell'album ma da vivo eseguirà anche i pezzi iconici del gruppo come "Mad about you" e Anger Never Dies"."Penso che sia più facile con le canzoni nuove, perchè ci metti la tua interpretazione e tutto viene naturalmente, ma amo molto anche i classici del gruppo ed è un onore poterli eseguire e farli anche miei"."Le canzoni iconiche di un gruppo meritano rispetto ed è meglio suonarle come sono state pensate. "Mad about you" ha circa 20 anni ma chi viene a sentire i nostri concerti la vuole nella sua forma originale".