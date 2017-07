Per nuova serie de "Il trono di spade" una maratona Roma-Milano

Roma, 4 lug. (askanews) - Mentre sta per arrivare su Sky Atlantic l'attesissima nuova stagione de "Il Trono di Spade", è partita domenica da Castel Sant Angelo a Roma "the Marathron", la prima vera maratona de "Il Trono di Spade", pensata da Sky e da M&C Saatchi, durante la quale un gruppo di maratoneti è impegnato a correre per l'Italia seguendo un maxi schermo che trasmette le prime sei stagioni della serie.L'ultima tappa della maratona, aperta al pubblico, si correrà a Milano il 16 luglio. Traguardo finale il Castello Sforzesco, dove per tutto il weekend sarà possibile immergersi nelle atmosfere de Il Trono di Spade e dove alle 3 del mattino del 17 luglio sarà trasmesso, in contemporanea con gli Stati Uniti e con Sky Atlantic, il primo episodio della settima stagione.Per seguire le storie dei maratoneti è possibile collegarsi alla pagina Facebook di Sky Atlantic oppure sul sito dedicato sky.it/marathron.