"Prima di ogni cosa", il video del singolo di Fedez per Leone

Roma, (askanews) - Si intitola "Prima di ogni cosa", il nuovo singolo di Fedez dedicato al figlio Leone, uscito in radio, nei digital store e piattaforme streaming e già primo nella classifica ITunes e su Apple Music.Il brano è accompagnato dal video diretto da Darren Craig, lo stesso che ha firmato i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake e molti altri, e cattura alcuni istanti più intimi della vita del rapper che osserva da lontano la sua quotidianità lontano dai riflettori, circondato dall'amore del figlio Leone e della moglie Chiara.Con "Prima di ogni cosa" Fedez vuole esprime tutto il suo amore per il figlio che crescendo gli insegna a essere padre per la prima volta e a rinunciare al suo lato più disincantato che aveva prima. Si impegna ad essere sempre al suo fianco e a prendersi cura di lui, prima di qualsiasi altra cosa.Il brano, prodotto da Michele Canova anticipa il nuovo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l'annuncio del tour che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019. Prima tappa il 15 al Nelson Mandela Forum di Firenze.