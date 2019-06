"Prima o poi", il nuovo singolo di Renga, scritto con Gazzelle

Roma, 11 giu. (askanews) - È online il video di "Prima o poi", nuovo singolo in radio di Francesco Renga, scritto insieme a Gazzelle e Luca Serpenti ed estratto dal suo nuovo album di inediti "L'altra metà".Il video è stato girato a Roma per la regia di YouNuts!. Francesco ha già presentato live l'album con uno show ricco di magia all Arena di Verona, che replicherà giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina."L'altra metà", prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l'altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.L'album verrà presentato live in tutta Italia da Francesco durante "L'altra Metà Tour", che partirà in autunno, l'11 e il 12 ottobre dal Teatro Arcimboldi di Milano, e proseguirà fino a dicembre nei principali teatri italiani.