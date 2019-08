Renée Zellweger nei panni di Judy Garland nel biopic "Judy"

Roma, 2 ago. (askanews) - Ecco Renée Zellweger nel ruolo di Judy Garland nel biopic "Judy", diretto dal regista britannico Rupert Goold e nelle sale italiane dal 19 dicembre (distribuito da Notorious Pictures).Il film, di cui è stato diffuso il teaser trailer ufficiale, racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland. Una carriera folgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, poi le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a trasferirsi a Londra. Anni in cui ha regalato al pubblico alcune delle performance più iconiche della sua carriera intonando la famosissima "Over the rainbow"."Judy" prova a raccontare la donna che si cela dietro la leggenda: una donna dal carattere indomito, forse incapace di gestirsi, che nonostante la fama e il successo non ha mai smesso di rincorrere un ideale di vita normale, circondata dall amore e dalla famiglia. E' basato sul dramma teatrale "End of the Rainbow" di Peter Quilter, che racconta delle sue ultime apparizioni pubbliche. Arriva al cinema nell'anno del 50esimo anniversario della morte (scomparve nel 1969, a soli 47 anni), e nell'anno dell'80esimo anniversario dell'uscita de "Il Mago di Oz".