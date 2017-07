Rihanna arriva all'Eliseo ed è ricevuta da Brigitte Macron

Parigi, (askanews) - Rihanna all'Eliseo. La celebre cantante, fondatrice dell'Ong umanitaria Clara Lionel Foundation è stata ricevuta da Brigitte Macron di fronte a una folla di fotografi e cameramam. Lo scorso giugno la pop star originaria delle Barbados, aveva chiesto al neo-presidente della Repubblica francese se la Francia si sarebbe "impegnata per il Fondo per l'Istruzione", di cui è ambasciatrice e che ha come obiettivo rendere possibile l'istruzione dei bambini dei paesi più poveri.Rihanna ha chiesto il sostegno di altri capi di Stato e di governo, fra cui il presidente dell'Argentina Mauricio Macri e il premier del Canada Justin Trudeau.