Risate ed equivoci con Pino Quartullo: "La strategia del paguro"

Roma, (askanews) - Quando la passione lascia il posto alla routine, vuol dire che l'amore è arrivato al capolinea. Ma come si fa a lasciare dopo tanto tempo una donna gentile e carina? Ci vuole coraggio, oppure l'aiuto di un amico. E' quello che si racconta, tra equivoci e situazioni grottesche, nella commedia "La strategia del paguro", in scena dal 18 al 22 gennaio al Teatro Olimpico di Roma, adattata dall'opera francese "Una semaine pas plus" di Clement Michèl da Pino Quartullo, che l'ha anche diretta e interpretata, con Alberto Farina, attore comico di "Colorado" e Grazia Schiavo.Il paguro è proprio Quartullo: "Io sono il paguro, nel senso che sono un animale di persona, noioso, grigio e pesante, infatti mi chiamo Piombo e vengo chiamato da un amico, che è un vigliacco, e che è Alberto Farina, a cercare di provocare e irritare lei in modo che se ne vada di casa".Grazia Schiavo: "E' una commedia divertentissima che attinge dalla tradizione francese tra equivoci e situazioni grottesche, io ho a che fare con un fidanzato che non ha il coraggio di lasciarmi e sento questo meccanismo di non amore e non attenzione, ma la cosa divertente è che non sono proprio una vittima, alla fine tiro fuori la mia personalità e riesco a interpretare i comportamenti di questi due mascalzoncelli".Dell'originale francese restano la struttura e i colpi di scena nel ménage a trois. "Però è ambientata a Roma, quindi il linguaggio è italo-romano e io l'ho ambientata in una casa dove, dopo otto mesi che convivono sembra di essere ancora in pieno trasloco, la scena è tutta piena di scatole.... Poi nella commedia francese era alta-borghesia, invece io li ho resi proletari, anche perché Farina è un po' una maschera, ha i capelli lunghi, un po' anni '70, fricchettone, pigro, quindi noi ci dovevamo intonare al suo personaggio, perché lui è così anche nella vita, allora io pure sono trasandato e fricchettone e anche lei un po' proletaria, un po' come nelle commedie anni '70 di Scola o Dino Risi".E Alberto Farina spesso improvvisa in scena. "E' uno spettacolo molto fresco, proprio per Farina che improvvisa, e anche noi andiamo dietro a questo filone, ed è molto divertente perché sera per sera anche noi scopriamo cose nuove e spesso restiamo in scena con l'occhio sbarrato".Una commedia per tutti, spiega Quartullo, personaggi in cui è molto facile riconoscersi. "Perché c'è sempre, credo all'interno di ogni coppia, un momento in cui vorresti uccidere il partner. Non sempre, ma un periodo c'è in cui lo vorresti eliminare, strangolare e restare solo. Ecco noi abbiamo colto quella fase in cui lui vorrebbe che lei non ci fosse più".