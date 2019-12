Roberto Bolle: "Danza con me? Sfida vinta. Capodanno su Rai1 con Benigni e…"

Di Giordano Brega

'Danza con Me' torna per il terzo anno nel Capodanno di Rai 1. “La sfida di portare la danza in tv su Rai1 in prima serata è stata vinta. Il pubblico ha apprezzato e siamo stati confermati dalla rete. Devo dire che è un successo non solo di numeri, ma anche di entusiasmo del pubblico, perché la scorsa edizione abbiamo visto quanto sia stato l’entusiasmo manifestato attraverso i social network, quanto ‘Danza con me’ sia stato seguito anche dai giovanissimi", spiega Roberto Bolle ad Affaritaliani.it. "Credo che quello che all’inizio poteva sembrare un esperimento, adesso può essere un appuntamento entrato un po’ anche nella tradizione delle famiglie. Il primo dell’anno si ritrovano a guardare uno spettacolo di danza. Questa è una cosa molto bella, importante e assolutamente speciale. Soprattutto per la danza, arte che così poco si vede soprattutto in una tv generalista. E per la terza volta torna da protagonista a Capodanno in prima serata”.

Tra l’altro in queste tre edizioni di Danza con Me hai avvicinato grandi artisti alla danza. Quest’anno spicca Roberto Benigni…

“Abbiamo l’onore di ospitarlo in trasmissione. E’ veramente un grande piacere e privilegio. Lui è… Benigni! Nel senso che... viene a Danza con Me e ha voglia di ballare, intrattenere, divertirsi. E giocare sulla danza con me, sul fisico del ballerino. Un momento molto bello di spettacolo che ci ha regalato e regalerà a tutti gli spettatori. Oltre a lui tanti nomi. Da Bocelli a Bollani, Virginia Raffaele, Luca Zingaretti, Nina Zilli, Alberto Angela, Luca e Paolo, Geppi Cucciari. Una lista di nomi importanti, un cast direi straordinario”

Crediti Photo Nick Zonna



E nel tuo cast ci sono anche Cosmo e Marracash. C’è spazio anche per la commistione con una musica più lontana rispetto al mondo della danza…

“Sì una musica molto distante da quello che è il mondo della danza, da quello che noi balliamo abitualmente. Proprio per questo abbiamo voluto mettere insieme i ballerini più classici - i ragazzi di 15-16-17 anni che fanno parte dell’Accademia della Scala - assieme al rap di Marracash. Due opposti che in questo caso si incontrano e trovano un punto di incontro”

Ti piace la musica rap, che ormai spopola sempre più tra i giovani…

“La ascolto poco, soltanto in alcune occasioni. Se la sento in un brano in televisione, allora la ascolto e la trovo interessante come linguaggio per arrivare ai giovani, per parlare con loro, per manifestare e rappare delle idee. Quello è interessante, funziona e mi piace. E’ un nuovo modo di comunicare”

Che 2020 si prepara per Roberto Bolle?

“Tanti nuovi appuntamenti. Partiamo subito dagli Arcimboldi di Milano con 4 gala - dal 4 all’8 di gennaio - poi fine gennaio alla Scala e ancora lì una nuova creazione a marzo. Assieme e Svetlana Zakharova – qui anche a Danza con me – tornerò nella Dama delle Camelie. Ci sarà il tour estivo - dall’Arena di Verona a Caracalla – e OnDance. Tanti appuntamenti molto vari ed esaltanti”

Tu hai fatto tv in questi tre anni nel Capodanno di Rai1 a Danza con me. Ti piacerebbe fare qualcosa di diverso, reinventarti in qualcosa che non hai mai fatto a livello televisivo?

“Non lo so. Sinceramente questo lo faccio perché è il mio mondo, il mio ambito. Quindi non quello della televisione, ma principalmente in questo programma io ballo. Interpreto dei personaggi, racconto delle storie attraverso la danza. Fare un programma televisivo diverso non credo che sarei in grado, quindi la sfide mi piacciono, ma fino a dove cerco di riuscire a gestirle in qualche modo. Dove so che posso mettere il mio talento al servizio di qualcosa di più grande. Anche una missione come questa, ossia di portare la danza. Ci sta. Altri progetti bisognerebbe valutarli con grande attenzione”

