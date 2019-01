Roccaraso (askanews) - E' stato pubblicato da poche ore ed è già virale il video in cui il popolare attore comico Checco Zalone racconta di essere rimasto bloccato a causa delle abbondanti nevicate a Roccaraso, in Abruzzo.Con lui per un divertente scambio di battute il sindaco Francesco Di Donato, che è intervenuto con lo spazzaneve in suo soccorso.Non poteva mancare l'auto-citazione della battuta del film "Quo vado": "Al Circolo Polare artico fa freddissimo, più di Roccaraso".