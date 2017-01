Rocio Munoz Morales: Fedez mi metterà in crisi in tv

Roma, (askanews) - Rocio Mu oz Morales torna a interpretare la bella Eva nella quarta serie di "Un passo dal cielo", dal 17 gennaio in prima serata su Rai1, ma stavolta si ritroverà nel mezzo di un triangolo amoroso con la guest star di questa nuova stagione, il rapper Fedez, che interpreterà se stesso.A raccontarlo è la stessa attrice e modella spagnola compagna di Raoul Bova, a Roma, alla presentazione della serie tv."Eva in questa quarta stagione cresce tantissimo, evolve soprattutto interiormente. Finalmente ha trovato l'amore, è veramente presa, prova dei sentimenti molto forti e puliti per il commissario Vincenzo Nappi" racconta Rocio Mu oz Morales, "però in un momento di difficoltà economica a un certo punto si ritrova in mezzo Fedez, che interpreta se stesso e che metterà un po' in crisi le sue fermezze e la sua coppia. Lei e Nappi si vogliono bene e si amano tantissimo, però purtroppo tre in una coppia sono troppi...".