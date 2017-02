Sanremo, Conti: fra gli ospiti Zucchero, Francesco Totti e Ferro

Roma, (askanews) - La prima volta di Zucchero sul palco di Sanremo come ospite. I già annunciati Tiziano Ferro, Giorgia, Ricky Martin, Robbie Williams. E mercoledì sera anche Francesco Totti. Ad annunciare gli ospiti musicali, internazionali e italiani, gli attori e i campioni dello sport che prenderanno parte al Festival di Sanremo, in programma dal 7 febbraio, è stato il conduttore Carlo Conti, nella conferenza stampa di presentazione della kermesse."Entrando nel dettaglio degli ospiti, avremo Ricky Martin, Clean Bandit, Robbie Williams, Biffy Clyro, Lp, Robin Schultz e Alvaro Soler. Gli ospiti musicali, per la prima volta Zucchero al Festival di Sanremo, Mika, Giorgia e Tiziano Ferro. Altri ospiti internazionali Keanu Reeves, Raoul Bova, Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Marco Giallini..."."Poi la comicità tutte le sere con la copertina di Maurizio Crozza, che ringrazio per aver accettato l'invito" ha detto ancora Conti.E "forse mercoledì ci sarà Francesco Totti, ovviamente dipende dal risultato di Roma-Fiorentina. Ovviamente sto scherzando... Totti sarà con noi" ha scherzato il conduttore.