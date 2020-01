Sanremo, Diodato al festival con Fai rumore, poi esce con l'album

Milano, 27 gen. (askanews) - Raffinato e sensibile, la sua musica è fortemente empatica e resta nel cuore. Diodato parteciperà al 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria Big, con "Fai rumore"."Fai rumore è una canzone d'amore nel senso più ampio possibile e credo che si possa fare rumore senza urlare, questo sia in amore che nella vita sociale, nella vita politica. Si può esprimere il proprio dissenso confrontandosi. Dal confronto nascono le cose migliori e una crescita umana"."Che vita meravigliosa" è il terzo album di inediti di Diodato, anticipato dal nuovo singolo omonimo, che il cantautore ha scritto per "La Dea Fortuna", il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek."La collaborazione mentre stavo scrivendo questa canzone, avevo scritto questo ritornello che mi riportava alle sue atmosfere e in quel periodo il mio editore mi ha detto che Ferzan stava lavorando al nuovo film, ho letto la sceneggiatura, e ho detto: questa canzone sarebbe perfetta perchè sto raccontando esattamente questa cosa, ho lavorato al brano lo abbiamo fatto arrivare a Ferzan Ozpetek il provino e lui si è innamorato immadiatamente di questa canzone".Un sogno realizzato per il cantautore che ama raccontare il suo modo di vedere la società e l'amore."Sicuramente sono al centro di questo album ma è fotografato anche tutto ciò che mi circonda".Dopo il festival Diodato sarà live con due date a Milano e Roma.