Santamaria-Giallini, coppia d'oro del cinema che riscuote crediti

Roma (askanews) - Sono stati i protagonisti dei film di maggiore successo del 2016: Claudio Santamaria ha interpretato l'invincibile Jeeg Robot del film di Mainetti, Marco Giallini si è rivelato l'unico personaggio positivo nella drammatica cena tra amici di "Perfetti sconocsiuti". Tra qualche mese li vedremo insieme sullo schermo nel film di Antonio Morabito "Rimetti a noi i nostri debiti", che hanno appena finito di girare a Roma. "Io mi trovo molto bene con questo ragazzone", dice Santamaria. "Io non posso dire altrettanto. Però la vita è così, bisognerà lavorare un po'", risponde scherzando Giallini.In questo film Santamaria lavora saltuariamente come magazziniere e ha molti debiti. Quando perde il lavoro e subisce un'aggressione commissionata dai suoi creditori capisce che l'unico modo per uscire da quel vicolo cieco è lavorare per loro, diventando lui stesso un esattore. Ad insegnargli il mestiere ci sarà Marco Giallini, esperto recuperatore di crediti, perfetto padre di famiglia che diventa feroce nel lavoro. Due personaggi molto diversi per un film drammatico con diversi momenti da black comedy."Quest'uomo - spiega Santamaria - è costretto a sporcare la sua dignità, cioè a mettersi la dignità in tasca e a dire: va bene, devo sopravvivere e farò cose di cui non andrò fiero e farò cose che mi faranno soffrire, ma lo devo fare, perché sono costretto. Quando vivi in una società, in un contesto, un sistema che ti spinge a fare questo, vuol dire che è sbagliato, è tutto sbagliato. Perché una persona ha il diritto di poter vivere e sopravvivere in maniera dignitosa. E' un film che secondo me parla di dignità personale".