Santana presenta album Power of Peace: "Contro l'idiota dei muri"

Roma, (askanews) - Carlos Santana ha grandi ambizioni per il nuovo disco "Power of Peace", inciso con gli Isley Brothers: il celebre chitarrista messicano naturalizzato statunitense (che il 20 luglio ha compiuto 70 anni) con questo album intende buttare giù più muri possibili nel mondo."Un idiota che cerca di costruire più muri, e noi gli diciamo 'non devi', risparmia i soldi, è già nella testa delle persone. Allora vogliamo tirar giù questo muro dalla testa delle persone, creando questa sorta di frequenza".In una presentazione alla stampa a New York, con accanto la moglie, la batterista Cindy Blackman, anche lei parte del progetto, la leggenda della chitarra ha sottolineato:"Crediamo, con coraggio, che il mondo abbia bisogno di questo cd. Incoraggio la gente ad ascoltare questo cd nei parcheggi, nei centri commerciali, sulla Cnn, dappertutto, per poter correggere una mente contorta, disonesta, che vuole fare del male agli altri. Quando ascoltate questa musica - io la chiamo musica curativa - perché essa può guarire la gente che pensa male"."Facciamo della musica che ha una risonanza e una vibrazione dello spirito, uno spirito superiore, che guarda tutti e ti dice: 'tu sei importante, rilevante, comportati come tale". aggiunge. "Stiamo promuovendo 'Power of peace', ma stiamo promuovendo anche la spiritualità galattica, non è una piccola religione, è qualcosa di più grande", rivela."Power of Peace" è stato registrato in meno di quattro giorni a Las Vegas assieme alla voce caldissima degli Isley Brothers, Ron Isley, 76 anni, e del fratello più giovane, il chitarrista Ernie Isley. Quest'ultimo ha commentato:"E' stato molto più di divertente, come due bambini che pedalano su una bicicletta e mangiano un gelato, gioia pura".