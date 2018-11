"Se son rose", in arrivo il nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Roma, (askanews) - "Sono cambiato. Riproviamoci!"? Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto un messaggio del genere dal nostro cellulare alle proprie o ai propri ex?È quello che accade a Leonardo Pieraccioni nel suo nuovo film "Se son rose", in arrivo al cinema dal 29 novembre, di cui il trailer svela alcune scene in anteprima.Il protagonista, Leonardo, è un giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web; sua figlia, stanca di vederlo perennemente impegnato a non impegnarsi, decide di mandare il fatale messaggino. Scatenando alcune delle sue ex che rispondono subito all'appello.E' così che quella che era nata come la provocazione di un'adolescente, si trasforma in una macchina del tempo. E per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un divertente viaggio nel passato e nel presente.Nel cast del film, tra gli altri, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession e Gianluca Guidi.