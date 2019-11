Sorpresa in musica di Jonathan Cilia Faro per la magia del Natale

Milano, 11 nov. (askanews) - Una sorpresa in musica per la magia del Natale. Jonathan Cilia Faro pubblica il singolo "Grown Up Christmas List" prodotto da due "colossi" della musica internazionale come Alan Parsons e Tom Brooks. L'inedita versione del successo di David Foster per la prima volta viene cantata in italiano e in inglese da dall'artista che ha "stregato" l'America.La colonna sonora delle festività natalizie sarà disponibile in tutti i digital store e anticipa la pubblicazione del progetto che vede coinvolti i tre artisti: un documentario prodotto per la PBS, in cui Alan Parsons ripercorre la sua irripetibile carriera (dai Beatles ai Pink Floyd, passando per gli Alan Parsons Project) raccontando anche l'amicizia che lo lega a Jonathan e a Tom.