"Teen Star Academy", John Savage a Montecarlo a caccia di talenti

Roma (askanews) - Cinquantacinque piccole aspiranti stelle piene di talento sono protagoniste di "Teen Star Academy", il film con Blanca Blanco, Bret Roberts e John Savage, nei cinema dall'8 giugno. Diretto da Cristian Scardigno, prodotto da Movie On Pictures e distribuito da FourLab, "Teen Star Academy" è ambientato in una scuola di Montecarlo, dove vengono selezionate future star della musica, della danza, della moda. L'accademia è diretta da mister Burt, interpretato da Savage, mentre la splendida attrice messicana Blanca Blanco è l'insegnante di danza. Dopo il provino iniziale i ragazzini selezionati verranno divisi in due sezioni, i red e i green, che si affronteranno a colpi di performance, e fronteggeranno i bulli locali. Sulla scia dei talent oggi molto in voga, "Teen Star Academy" porta sul grande schermo dei talenti giovani per un pubblico di coetanei.Savage, interprete de "Il cacciatore", "Hair", ma anche di tante serie tv, si è ritrovato in mezzo a degli adolescenti scatenati, e sembra essersi molto divertito."E' questo vibrante spirito di gioco che c'è fra i ragazzi di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di film con storie semplici che mostrano l'interazione con questi giovani. Sono felice di lavorare con loro, e con produzioni come questa".